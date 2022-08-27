Установили личность оккупанта, который выстрелами в спину убил мужчин в Мрии Киевской области

О деталях сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора и Национальная Полиция Украины. В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий было установлено ход событий.

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По данным следствия, убийцей мирных украинцев является старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригады вооруженных сил России. Известно, что преступник 1995 года является жителем Республики Бурятия. Пока ему заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, связанном с умышленным убийством.



Подозреваемый обвиняется в умышленном убийстве / Фото Нацполиция

Правоохранители установили ход событий. По их данным, 19 марта к территории предприятия подъехал автомобиль с надписью "Танковый спецназ RUS", откуда вышли военнослужащие россии. Они разбили окно в веломагазине, чтобы проникнуть в помещение.



российские военные открыли огонь из автоматического оружия / Фото Нацполиция

После этого к вооруженным оккупантам подошли двое гражданских мужчин, увидевших их через камеры видеонаблюдения. оккупанты провели поверхностный осмотр, после чего гражданские развернулись и пошли в обратном направлении. Однако два человека в военной форме россии открыли огонь из автоматического оружия им в спину.

Захватчики, убедившись в том, что эти люди не представляют для них никакой угрозы, позволили им уйти. Однако, как только они отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия в спину мирных жителей,

– сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

Пострадавшие получили не менее 12 огнестрельных ранений и погибли на месте.



оккупанты загрузили награбленное в авто / Фото Нацполиция

Сами же захватчики зашли в помещение на территории предприятия и украли материальные ценности, загрузив награбленное в автомобиль. Убийство и ограбление зафиксировано камерами видеонаблюдения предприятия.