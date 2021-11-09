Расстрел Майдана: руководителям силовиков времен Януковича изменили подозрения
9 ноября 2021 , 15:14Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана. Это касается 9 бывших высокопоставленных должностных лиц.
Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.
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Кому объявили подозрения
- бывшему министру внутренних дел,
- руководителю ГУ МВД Украины в Киеве,
- их заместителям,
- командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".
Также изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.Обратите внимание! Всего на Майдане погибли 107 человек. Кроме того, пострадали 887 участников акции и 132 правоохранителя.
Последние новости о делах Майдана
- В июле 2021 года Офис генпрокурора направил в суд материалы дела против экс-правохранителя. Его подозревают в вывозе "черной роты" беркутовцев 2014 года.
- Также в Украину вернулся экс-глава управления милиции Запорожья, который приказывал разогнать Майдан. Владимира Сербу обвиняют в разгоне запорожских мирных протестов.
- 22 сентября Дарницкий районный суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз". Его обвиняли в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана".