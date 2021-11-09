Расстрел Майдана: руководителям силовиков времен Януковича изменили подозрения

Руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана. Это касается 9 бывших высокопоставленных должностных лиц.

Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

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Кому объявили подозрения

бывшему министру внутренних дел,

руководителю ГУ МВД Украины в Киеве,

их заместителям,

командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".

Также изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.

Последние новости о делах Майдана

В июле 2021 года Офис генпрокурора направил в суд материалы дела против экс-правохранителя. Его подозревают в вывозе "черной роты" беркутовцев 2014 года.

Также в Украину вернулся экс-глава управления милиции Запорожья, который приказывал разогнать Майдан. Владимира Сербу обвиняют в разгоне запорожских мирных протестов.

22 сентября Дарницкий районный суд освободил от уголовной ответственности антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз". Его обвиняли в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана".

Всего на Майдане погибли 107 человек. Кроме того, пострадали 887 участников акции и 132 правоохранителя.