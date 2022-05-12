Расстрел мирных в спину, попавший на видео: известно имя одного из палачей-оккупантов

Недавно журналисты опубликовали видео убийства российскими оккупантами гражданских на окраине Киева. Этим делом уже занимаются правоохранители. Действия россиян классифицировали как военное преступление.

Источники 24 канала в спецслужбах назвали имя одного из убийц украинских гражданских вблизи Киева. Речь идет о Дмитрии Лапшакове из Читы.

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Назвали имя одного из оккупантов-палачей

Воинская часть, в которой несет службу россиянин, дислоцируется в селе Нижний Цасучей Ононского района Забайкальского края России.



Один из оккупантов-палачей / Фото предоставлено источниками 24 канала в разведке

Сообщают, что российские захватчики сначала обратились к гражданским с просьбой о сигаретах. После они цинично расстреляли людей в спину. Один из убитых был владельцем автосалона, а второй жертвой стал 68-летний Леонид Пляц, работавший охранником. Добавляют, что позже оккупанты ограбили этот же автосалон.

Мирных и безоружных украинцев расстреляли 16 марта. То есть они не представляли угрозы для врага и не могли защитить себя. Именно тогда у окраин столицы Украины шли ожесточенные бои, однако возле автосалона было спокойно.



Убийство мирных в Киевской области / Фото предоставлено источниками 24 канала в разведке

Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о неотвратимости наказания для российских оккупантов, которые совершают зверства в нашей стране. В частности, сообщают, что российские захватчики, которые ответственны за военные преступления в Буче, уже предстают перед судом.

Шестерым из тех, кто попал в плен в Украине, уже объявили приговор. Следующие годы они проведут за решеткой. Их посадят на срок от 8 до 15 лет. Соответствующее заявление сделал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Также оперативное командование "Юг" сообщило о ситуации на фронте по состоянию на 12 мая. Россияне все еще не оставляют намерение захватить Николаевскую и Херсонскую области. К сожалению, враг продолжает атаковать украинские города, где проживают гражданские. Боевые действия ведутся также на занятом оккупантами рубеже.

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