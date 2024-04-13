Оккупанты расстреляли гражданское авто в Черниговской области: водитель погиб

Российские оккупационные войска обстреляли гражданское авто в Черниговской области. Это произошло утром в субботу, 13 апреля.

Так, сегодня утром россияне убили мужчину, который вез продукты жителям сел приграничья.

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Оккупанты обстреляли гражданскую машину в Черниговской области

Утром 13 апреля оккупационные войска прицельно обстреляли гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского. Об этом сообщили в МВД Украины.

В результате обстрела вспыхнул пожар автомобиля. В МВД рассказали, что мужчина 1990 года рождения получил смертельные ранения.

Известно, что на месте работают необходимые службы.

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