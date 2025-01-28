Морального права комментировать нет, – Лубинец о критике поведения пленных перед расстрелом

Россияне прибегают к расстрелам украинских пленных, что является нарушением законов и обычаев войны. Ранее Безуглая и Арестович прокомментировали поведение наших защитников перед расстрелом.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на упреки Алексея Арестовича и Марьяны Безуглой относительно того, что воины "ползают на коленях перед врагом" перед расстрелом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Волна возмущения и неприятия

Лубинец считает, что у людей, которые не находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, морального права комментировать поведение военнослужащих в подобных случаях не имеют.

Если ты кого-то критикуешь, то, пожалуйста, покажи собственным примером. Вернись в Украину. Или если ты находишься в Украине, запишись в ряды ВСУ, пожалуйста, на передовую. Покажи, как ты с оружием в руках, защищаешь нашу территориальную целостность и наших граждан,

– подчеркнул омбудсмен.

По его словам, это верх цинизма. Он отметил, что это вызвало просто бурю возмущения и неприятия.

Ранее скандальные Алексей Арестович и Марьяна Безуглая раскритиковали украинских военнопленных за поведение перед расстрелом. Говорится о случае, который стал известным 23 января, когда россияне по одному расстреляли 6 наших пленных.