Растет в геометрической прогрессии: Офис генпрокурора назвал, сколько пленных казнили россияне
За последние месяцы участились случаи казней украинских военнослужащих россиянами. За два года Офис генпрокурора зарегистрировал 27 случаев таких преступлений.
Об этом в эфире телемарафона руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает 24 Канал. В то же время уже продолжается расследование последнего инцидента.
Смотрите также Иллюзия жизнедеятельности․ В каком состоянии находятся корабли российских ВМС – документы
Преступления россиян
Юрий Белоусов отметил, что расстрелы украинских военнопленных россиянами – это не единичные случаи. Офис генпрокурора зарегистрировал 27 уголовных производств по факту гибели 54 наших военнослужащих, которые также были казнены россиянами на поле боя.
Это все ужасные военные преступления и поражает их системность и массовость. Начиная с ноября прошлого года эта практика набирает обороты. Хотя первые случаи казни были зафиксированы еще в марте 2022 года,
– сказал он.
Однако именно с ноября и зимой количество таких преступлений растет в геометрической прогрессии – это свидетельствует о согласованности и поддержке таких действий российским военно-политическим руководством. Россияне сознательно распространяют казни украинцев, за что не получают наказания.
В то же время для Украины максимально важно объективно проводить расследование военных преступлений. Россияне будут использовать ошибки. Если назвать фамилию лица, которое не причастно к конкретному преступлению – даже если оно причастно к другому – это позволит россиянам дискредитировать Украину.
Казнь военных
- В одном из телеграмм-каналов 6 апреля появилось видео, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. Они были безоружны и неподвижны. В описании под видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынки Олешковской общины Херсонской области.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное военное преступление российских оккупантов. Он отметил, что место, где это было осуществлено, еще будет устанавливаться. Однако предварительно – это действительно Крынки.
- В Офисе генпрокурора отметили, что сначала появилась информация появилась о возможной причастности 328 полка 104 дивизии ВДВ России. Однако в том российском телеграмм-канале, в котором впервые появились данные о расстреле, упомянут 345 полк этой же дивизии. Поэтому все данные еще будут проверять.