Расстрел украинских военнопленных: расследователи установили личность преступника

Расследователи установили личность россиянина, который мог участвовать в казни безоружных украинских военнопленных. В январе оккупант опубликовал видео военного преступления, однако вскоре удалил его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Мужчиной в маске оказался 32-летний Олег Яковлев – боец 30-й отдельной мотострелковой бригады России.

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Олег "Сара" Яковлев отрицает причастность

Напомним, российские военные в Донецкой области цинично расстреляли 6 украинских пленных на глазах у побратимов. Организатор казни имеет позывной "Сара" – так к нему обращались оккупанты за кадром.

В рэп-видео и еще одном ролике на своем YouTube-канале Яковлев также называет себя "Сара". Поэтому эксперты использовали форензику аудио, голос сравнивали специалисты.

Расследователи указывают на "значительные элементы сходства" в звуке, однако сам Яковлев отрицает свою причастность. Он говорит, что российский военный на видео "убил этих людей не просто так".

Однако фигуранта преступления идентифицировали еще раньше – команда Evocation.info также "вышла" на Олега, который приехал воевать из Саратова.

"Сара" разведен и имеет 2 дочерей. В гражданской жизни занимался откачкой выгребных ям, считает себя верующим. Ранее Яковлев фигурировал в новостях, когда сослуживцы избили его за употребление наркотиков.