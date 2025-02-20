Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Чоловіком в масці виявився 32-річний Олєг Яковлєв – боєць 30-ї окремої мотострілецької бригади Росії.

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Олєг "Сара" Яковлєв заперечує причетність

Нагадаємо, російські військові на Донеччині цинічно розстріляли 6 українських полонених на очах у побратимів. Організатор страти має позивний "Сара" – так до нього зверталися окупанти за кадром.

У реп-відео та ще одному ролику на своєму YouTube-каналі Яковлєв також називає себе "Сара". Тож експерти використали форензіку аудіо, голос порівнювали фахівці.

Розслідувачі вказують на "значні елементи схожості" у звуці, проте сам Яковлєв заперечує свою причетність. Він каже, що російський військовий на відео "вбив цих людей не просто так".

Проте фігуранта злочину ідентифікували ще раніше – команда Еvocation.infoтакож "вийшла" на Олєга, який приїхав воювати з Саратова.

"Сара" розлучений і має 2 доньок. У цивільному житті займався відкачуванням вигрібних ям, вважає себе вірянином. Раніше Яковлєв фігурував у новинах, коли "товариші по службі" побили його за вживання наркотиків.