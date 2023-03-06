Оккупанты дерзко и жестоко расстреляли украинского пленника: все, что известно о трагедии

6 марта 2023, 21:47
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Российские военные расстреляли украинского пленника. Защитник был без оружия и не проявлял агрессию.

В сети появилось видео с жестокой расправой над украинским защитником. Перед смертью он сказал только "Слава Украине". 24 Канал собрал все, что известно о военном преступлении российских захватчиков.

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Что известно о видео с пленником

Пока имя погибшего бойца неизвестно. Также неизвестно, где именно оно было снято. Эта видеозапись получила огласку благодаря активисту Сергею Стерненко.

7 марта он опубликовал это видео в твиттере и написал, что россияне сняли казнь украинского военного. Мужчина на видео был безоружным и неагрессивным. На заднем фоне слышно, что ему предложили что-то сказать. Боец сказал только "Слава Украине", после чего в него полетели пули и он упал на землю.

Первоисточник этой видеозаписи Стерненко пока не раскрывал. После этого к распространению этого видео подключился инфлюэнсер Игорь Лаченков. Событие быстро разлетелось в разных соцсетях и получило огласку.

СБУ зарегистрировало уголовное дело

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что по факту расстрела безоружного человека началось расследование, а СБУ открыла уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Он подчеркнул, что даже у войны есть законы. А россияне систематически пренебрегают нормами международного права.

Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора,
– сообщил генеральный прокурор.

Костин добавил, что рано или поздно за преступлением будет наказание, а все причастные будут отвечать перед Законом.

Видео уже передано международным партнерам

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Он сообщил, что уже отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают почет, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают… Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты. Цель Украины, как и всего демократического мира — привлечение Российской Федерации к ответственности,
– написал он.

Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он подчеркнул, что нужно немедленно приступить к расследованию этого ужасного военного преступления. А все виновники должны предстать перед правосудием.

Министр добавил, что это еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом.

Как отреагировали в Офисе Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что убийство попавшего в плен человека – пример национальной ничтожности россиян и их слабости. И заверил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Он отметил, что в России военные преступления культивируются и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

В то же время, президент Владимир Зеленский почтил погибшего воина надписью: "Герою Слава, Героям Слава, Слава Украине" на черном фоне.

Реакция украинских политиков и других представителей власти

  • Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия написал, что каждый российский преступник получит наказание.
  • Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что российский режим ничем не отличается от ИГИЛ и тому подобных террористических. Он убежден, что снимая самостоятельно свои преступления против человечности – они лишь ускоряют свой приговор международному трибуналу. Ему страшно представить, сколько еще подобных преступлений российских террористов остаются скрытыми. Однако министр убежден, что за каждое из них будет расплата.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опубликовала это фото и сказала, что хочет, чтобы каждый оккупант перед смертью вспоминал лицо украинского солдата с сигаретой и бесстрашным взглядом.
  • Также на убийство героя отреагировало Командование Объединенных Сил ВСУ. Военные пообещали, что обязательно отомстят за его смерть.

После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блоггеры, известные люди и тысячи простых украинцев.

Реакция российских пропагандистов

Сначала россияне очень радовались этому видео. Мол, это уничтожение "украинского нациста". Однако, когда видео получило широкую огласку, им пришлось выкручиваться.

Российская пропаганда в своем фирменном стиле с помощью различных телеграмм-каналов начала производить кучу абсурдных версий: якобы это фейк, постанова и ИПСО. Также бессмысленна версия россиян о том, что это якобы российский военный, которого злые украинцы заставили сказать "Слава Украине", после чего расстреляли.

Официальных комментариев от Кремля пока не было.

Автор: Анастасія Кушпіт