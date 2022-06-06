Расстреливали с особой жестокостью, – Подоляк о журналистах, которых убили россияне
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Из-за полномасштабной войны России против Украины погибли уже 32 журналиста. Часть из них россияне расстреляли с особой жестокостью.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Для современной России свобода слова есть "чистый яд".
Зеленский назвал журналистов, которых убила Россия: рассказал об обстоятельствах гибели каждого
По словам Подоляка, российская сторона искренне ненавидит настоящую журналистику, ведь она мешает пропаганде промывать людям мозги ложью.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 32 журналиста. Часть была расстреляна с особой жестокостью,
– отметил советник главы ОПУ.
Зеленский назвал журналистов, которых убила Россия
В честь Дня журналиста Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским работникам медиа и членам их семей. Речь идет о журналистах, погибших из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.
Президент упомянул имена и обстоятельства гибели всех, кто боролся на информационном фронте за Украину, но погиб от российской агрессии.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования всем родным погибших журналистов, защищавших наше государство на информационном фронте и непосредственно на территории боевых действий. Вечная светлая память каждому!
Где больше всего пострадали журналисты
По данным Офиса генпрокурора , с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 32 журналиста. Еще 16 представителей медиа были ранены.
В частности, пострадали представители украинских, американских, британских, чешских, датских ирландских, литовских, швейцарских, французских СМИ и журналисты из ОАЭ. Больше всего пострадали журналисты, которые находились в Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Стоит отметить, что российские оккупанты также обстреляли 9 телебашен и телерадиокомпаний.
Жизнь за Украину отдал журналист 24 канала
В боях на фронте погиб оператор 24 канала Юрий Олейник, мужественно защищавший украинские земли от оккупантов. Он скончался 23 марта в Луганской области. Впервые в защиту украинской земли Юрий стал в 2014 году.
Как только началась полномасштабная война России против Украины, он заявил, что уйдет на фронт и сразу появился в военкомате.
Юрий был талантливым фотографом и автором многих проектов. Он полег на поле боя, отдав для победы Украины самое дорогое – собственную жизнь.
Зеленский поздравил журналистов и вспомнил тех, кто погиб: смотрите видео