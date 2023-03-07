Воин, расстрелянный врагами, может стать Героем Украины посмертно, – заявление "Слуги народа"

Российские бойцы жестоко и цинично расстреляли украинского военнопленного. В "Слуге народа" стремятся, чтобы он получил звание Героя Украины, хоть и посмертно.

Заявление фракции, имеющей монобольшинство в Верховной Раде, озвучил Давид Арахамия. Народные избранники стремятся, чтобы расстрелянный украинский военнопленный получил звание Героя Украины по завершении установления всех обстоятельств.

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Призывают наказать виновных

Во фракции подчеркнули, что расстрел безоружного воина, который перед смертью сказал "Слава Украине", – очередное военное преступление России. Народные избранники отметили особую циничность врага, который сам же и снимал казнь.

Мы склоняем головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верен народу и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев,

– говорится в заявлении.

Народные избранники заверили, что сделают все возможное для того, чтобы привлечь к ответственности убийц. Они должны быть наказаны за этот бесчеловечный поступок.

Также они обратились к мировому сообществу, парламентам, правительствам и международным организациям. Их призывают наказать страну-террористку и ее руководство. Привлечь их к ответственности за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, которые россияне совершили против украинцев.

Депутаты от "Слуги народа" подчеркнули, что планируют направить Владимиру Зеленскому просьбу. В ней речь пойдет о предоставление воину, когда выяснят все обстоятельства и идентифицируют его, звание Героя Украины, к сожалению, посмертно.

Его подвиг – выражение несокрушимости народа и украинского войска. Героям Слава!,

– говорится в заявлении.

Убийство всколыхнуло сеть