Российские командиры отдают прямые приказы о расстрелах украинских пленных, – прокурор
Источник:"Радио Свобода"
В последнее время все чаще появляются новости об убийствах украинских пленных: становится понятно, что речь идет не о единичных случаях. Вероятно, приказы расстреливать украинских военных отдают непосредственно российские командиры.
Юрий Белоусов, руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, рассказал, что, публикуя в сети видео с расстрелами пленных, российские военные пытаются деморализовать ВСУ.
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Действия оккупантов поддерживает высшее руководство российской армии
Белоусов отметил, что количество случаев расстрелов украинских пленных растет с конца ноября 2023 года.
Это свидетельствует о том, что такое поддерживается высшим руководством вооруженных сил России. Если бы это был единичный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество (расстрелов пленных – 24 Канал) за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством,
– пояснил он.
Прокурор отметил, что высшее руководство не только не предотвращает такие практики, а, вероятно, и отдает прямые приказы на осуществление таких действий.
Офис генпрокурора знает имена конкретных преступников
Белоусов добавил, что уже была установлена часть конкретных лиц, которые расстреливали пленных. Это подтверждают и показания российских военных.
У нас уже есть приговоры по таким случаям, которые были в Чернигове, – уже есть приговор суда к пожизненному осуждению майора российской армии, который казнил военнопленного в марте 2022 года. У нас уже есть дела в судах по этим случаям. У нас есть подозрения по Харькову, Харьковской области. Мы сейчас собираем материалы по нескольким недавним случаям,
– подчеркнул Белоусов.
Он также предположил, что подозрения будут объявлены уже в ближайшее время.
Расстрелы украинских пленных: что известно
- Россияне в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен в годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе.
- Дмитрий Лубинец заявил, что на видео руки украинских военных были подняты вверх, они показывали, что безоружные и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли. Он отметил, что точное количество казненных россиянами украинцев не известно – вероятно их было не менее семи.
- Ранее в Авдеевке российские захватчики расстреляли 6 украинских бойцов, которые сдались в плен России. Известно, что это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля – в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников. В 110 бригаде подтвердили информацию и отметили, что не смогли эвакуировать военных.