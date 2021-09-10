Растяжение линии риска, – экс-министр обороны об интеграции России и Беларуси

Интеграция, в частности военная, России и Беларуси, является сложной ситуацией для Украины. Потому что государство-агрессор может разместить большое количество своих силовиков.

Даже если она не сделает это, полная интеграция стран позволит им очень быстро перебросить оружие без особых предупреждений и чрезвычайно сложных логистических подготовок. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк.

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По его словам, это действительно является проблемой. Ведь для Украины открывается тысяча дополнительных километров белорусской границы, которая ранее была нейтральной, но уже таковой не является.

Это растягивает линию риска еще на тысячу километров. Нам нужно такие планы учитывать,

– подчеркнул Загороднюк.

Он пояснил, что в соответствии с риторикой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, граница уже перестала быть нейтральной. Эта проблема связана с измененным суверенитетом страны. Потому что белорусы фактически его теряют.

Из-за учений Беларуси и России Госпогранслужба усилила контроль за рубежом.

Экс-министр обороны сказал, будет ли полномасштабное наступление: смотрите видео

Загороднюк: полномасштабное наступление будет политическим решением

Риск наступления, как сказал экс-министр обороны, известен и Совету нацбезопасности и обороны и Вооруженным силам Украины, и зарубежным войскам.

Сейчас отрабатывают ряд планов по укреплению границ. Создают сценарии действий из-за потенциальной угрозы из Беларуси.

"С другой стороны, любое проникновение на территорию, любое полномасштабное наступление будет политическим решением. Сейчас мы не считаем непосредственной угрозой, которая может реализоваться в ближайшие дни или недели", – отметил Загороднюк.

Интеграция России и Беларуси: кратко

Лукашенко в очередной раз посетил Путина, обсудив интеграцию Беларуси и России.

Они поговорили о программе развития Союзного государства. Речь идет о фактически схеме поглощения Беларуси Россией.

По словам самоназванного президента Беларуси, интеграция имеет взаимовыгодный характер для двух государств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина понимает вызовы таких договоренностей.