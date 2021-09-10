Навіть якщо вона не зробить це, повна інтеграція країн дозволить їм дуже швидко перекинути зброю без особливих попереджень і надзвичайно сильних логістичних підготовок. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

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За його словами, це дійсно є проблемою. Адже для України відкривається тисяча додаткових кілометрів білоруського кордону, який раніше був нейтральним, але вже таким не є.

Це розтягує лінію ризику ще на тисячу кілометрів. Нам потрібно такі плани враховувати,

– наголосив Загороднюк.

Він пояснив, що відповідно до риторики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, кордон вже перестав бути нейтральним. Ця проблема пов'язана зі зміненим суверенітетом країни. Тому що білоруси фактично його втрачають.

До речі! Через навчання Білорусі та Росії Держприкордонслужба посилила контроль за кордоном.

Ексміністр оборони сказав, чи буде повномасштабний наступ: дивіться відео

Загороднюк: Повномасштабний наступ буде політичним рішенням

Ризик наступу, як сказав ексміністр оборони, відомий і Раді нацбезпеки й оборони, і Збройним силам України, і закордонним військам.

Наразі відпрацьовують низку планів щодо укріплення кордонів. Створюють сценарії дій через потенційну загрозу з Білорусі.

"З іншого боку, будь-яке проникнення на територію, будь-який повномасштабний наступ буде політичним рішенням. Наразі ми не вважаємо безпосередньою загрозою, яка може реалізуватися найближчі дні чи тижні", – зауважив Загороднюк.

Важливо! Російські бойовики регулярно порушують режим тиші на Сході України. За 9 вересня бойовики 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ із забороненої зброї та поранили двох військових.

Інтеграція Росії і Білорусі: коротко