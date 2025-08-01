Экс-чиновник Минобороны "пустил по ветру" более 1 миллиарда гривен, предназначенных для ВСУ
- Бывший чиновник Минобороны обвиняется в растрате более миллиарда гривен, предназначенных для закупки продуктов питания для ВСУ.
- Экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Бывший чиновник Минобороны растратил более миллиарда бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта –декабря 2022 года.
Экс-чиновнику вручили подозрение по статье о растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах. Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Что известно о преступлении, совершенном экс-чиновником Минобороны?
Следствие установило, что экс-глава Департамента государственных закупок Минобороны весной 2022 года заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ.
При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41 процент, а цена на организацию ее поставки выросла на 221 процент.
Чиновник Минобороны не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.
К слову, СБУ разоблачила мобилизованного военнослужащего Нацгвардии, который шпионил в пользу ФСБ, передавая информацию о стратегическом оборонном предприятии в Днепропетровской области.