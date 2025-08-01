Ексчиновнику вручили підозру за статтею про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Йому загрожує 12 років в'язниці з конфіскацією майна, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про злочин, вчинений ексчиновником Міноборони?

Слідство встановило, що ексочільник Департаменту державних закупівель Міноборони навесні 2022 року уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41 відсоток, а ціна на організацію її постачання зросла на 221 відсоток.

Посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

До слова, СБУ викрила мобілізованого військовослужбовця Нацгвардії, який шпигував на користь ФСБ, передаючи інформацію про стратегічне оборонне підприємство в Дніпропетровській області.