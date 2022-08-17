В российской армии растут факты саботажа приказов офицеров, – Генштаб
17 августа 2022 , 18:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Среди служащих армии России все чаще встречаются случаи неповиновения. Нередко солдаты саботируют даже приказы своих офицеров.
Эти данные нашей военной разведки обнародовали в Генштабе ВСУ 17 августа. В сообщении указали, что такое положение вещей свидетельствует о деморализации оккупантов.
Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самокалечению и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий,
– указали в Генштабе.