"Риски отсутствуют": Украина вернулась к вопросу ратификации Римского статута
Источник:Офис президента
В Офисе президента состоялось межведомственное совещание по ратификации Римского статута. Там указали, что Украина может вернуться к этому вопросу из-за отсутствия рисков.
Украина еще в 2000 году признала юрисдикцию Международного уголовного суда, однако не ратифицировала Римский статут. В Офисе президента отмечают, что соответствующее решение не изменит законодательство, а лишь дополнит его.
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Совещание по ратификации Римского статута
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 8 июня провели межведомственное совещание по ратификации Римского статута. На совещании присутствовали представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, СБУ, ГУР и Нацполиции.
Обсудили необходимость ратификации Римского статута для увеличения усилий Украины по привлечению к ответственности российских преступников, укрепления дипломатической позиции Украины, а также выполнения евроинтеграционных и двусторонних договоренностей,
– сообщили в ОП.
Отмечается, что участники встречи согласились относительно отсутствия рисков ратификации устава.
Встреча по ратификации Римского статута Украиной / Офис президента
Офис президента отмечает, что юрисдикция МКС не меняет национальную юрисдикцию, а лишь дополняет ее. Международный уголовный суд принимает к рассмотрению дела только в тех случаях, когда национальные суды государства не могут или не желают обеспечить ответственность за конкретные преступления.
Почему ратификация до сих пор не состоялась
В марте 2023 года тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что с 2014 года в Украине продолжаются боевые действия, именно поэтому Украина опасалась, что военные будут подпадать под действие Римского статута. Однако он отметил, что вопросом занимаются.
Стоит указать, что в соглашении по безопасности, которое Украина подписала с Германией, указано, что наше государство подпишет Римский статут, а также проведет ряд других реформ.