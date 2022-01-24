Разбил "Рождественский городок": в Черновцах машина снесла аттракционы

В ночь с 23 на 24 января в Черновцах автомобиль въехал в "Рождественский городок". Машина на полной скорости разбила аттракционы, которые здесь установили на праздники.

BMW снес бетонное ограждение и попал на территорию "Рождественского городка" на площади Соборной. Горе-водитель при этом разбил две припаркованные машины.

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Машина разбила другие автомобили и уничтожила аттракционы

Также BMW разбил три аттракциона и снес павильон для охраны. Очевидцы утверждали, что вел себя водитель так, будто был нетрезв.

В Патрульной полиции области подтвердили, что 34-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не выбрал безопасной скорости и не справился с управлением. Сам любитель быстрой езды не пострадал.

На водителя составили административные протоколы

На водителя составили сразу три административных протокола:

за нарушение ПДД, что привело к ДТП,

за управление транспортным средством в состоянии опьянения,

за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Смотрите фото с места ДТП в Черновцах / Фото полиции и телеканала ТВА:

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