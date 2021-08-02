Разбился известный блогер: он записывал экстремальное видео в горах
Источник:Ekstra Bladet
22-летний датчанин Альберт Дирлунд сорвался с 200-метровой скалы в итальянских Альпах. Это произошло тогда, когда он записывал видео для своего канала.
Трагедия случилась на горе Сечеда, что в Альпах. Об этом сообщила мать блогера.
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В Альпах погиб 22-летний блогер
Блогер отправился по необычному туристическому маршруту. Путь пролегал через известняковый горный массив. Там есть крутые обрывы и острые скалы.
Блогер на телефон записывал экстремальное видео и сорвался со скалы. Предварительно известно, что скала имела высоту 200 метров. Когда спасатели отправились на поиски, то мужчина был уже мертв.
Гибель подтвердили в МИД. Там отметили, что могут подтвердить, что гражданин Дании погиб в Италии.
Что известно про Альберта Дирлунда
- Это 22-летний блогер из Дании. Он имел 175 тысяч подписчиков на ютубе и 230 тысяч – в инстаграме.
- Зарегистрировал блог на ютубе в 2016 году. Снимал музыкальные и комедийные видео.
- В горы блогер пошел со своими друзьями.
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