Всюду видятся HIMARS: в ОК "Юг" прокомментировали кучу разбитой техники россиян на Запорожье
В сети 1 ноября появились кадры разгромленной российской колонны у села Ильченково Токмакского района на Запорожье. В результате удара погибли и пострадали десятки солдат одного из мотострелковых полков России.
В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о реакции россиян на этот инцидент. Вместе с тем она подчеркнула, что пока стоит воздерживаться от детальных подробностей.
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Мы воздерживаемся от комментариев
Россияне говорят, что удар по колонне был нанесен HIMARS. По словам оккупантов, по меньшей мере сгорел один КамАЗ с солдатами. В то же время, с украинской стороны пока не было официального комментария об этом инциденте.
Подсчитать количество российских потерь за кадрами очень трудно, поэтому будем ждать проверенные данные, которые соберет наша разведка.
– сказала Гуменюк.
По ее словам, что повреждено и как поражено не так принципиально важно объявлять в пабликах, как отработать и нанести этим оружием повторный удар.
"Именно поэтому мы воздерживаемся от комментариев, когда говорим, чем отработали. А вот россиянам повсюду мерещится HIMARS. Они все непонятные для себя виды вооружения окрестили этим именем", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Что известно о разбитой российской технике на Токмаке: смотрите видео
Ситуация на Юге: последние новости
- На Южном фронте Вооруженные Силы расширяют фланги. Создав 15 – 20 километровый плацдарм, украинские бойцы смогут двигаться вперед на Юг. В то же время положение россиян на Токмакском направлении довольно шаткое.
- Силы обороны продвигаются к Западу от Работиного в Запорожской области. Наши военные продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.
- Несмотря на то, что наступательные действия ВСУ замедлились, Украина имеет положительные тенденции на фронте. Наши силы пытаются продвигаться и закрепляться на позициях.