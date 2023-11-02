Всюду видятся HIMARS: в ОК "Юг" прокомментировали кучу разбитой техники россиян на Запорожье

В сети 1 ноября появились кадры разгромленной российской колонны у села Ильченково Токмакского района на Запорожье. В результате удара погибли и пострадали десятки солдат одного из мотострелковых полков России.

В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о реакции россиян на этот инцидент. Вместе с тем она подчеркнула, что пока стоит воздерживаться от детальных подробностей.

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Мы воздерживаемся от комментариев

Россияне говорят, что удар по колонне был нанесен HIMARS. По словам оккупантов, по меньшей мере сгорел один КамАЗ с солдатами. В то же время, с украинской стороны пока не было официального комментария об этом инциденте.

Подсчитать количество российских потерь за кадрами очень трудно, поэтому будем ждать проверенные данные, которые соберет наша разведка.

– сказала Гуменюк.

По ее словам, что повреждено и как поражено не так принципиально важно объявлять в пабликах, как отработать и нанести этим оружием повторный удар.

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"Именно поэтому мы воздерживаемся от комментариев, когда говорим, чем отработали. А вот россиянам повсюду мерещится HIMARS. Они все непонятные для себя виды вооружения окрестили этим именем", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

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