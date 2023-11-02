В ефірі 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла про реакцію росіян на цей інцидент. Разом з тим, вона підкреслила, що поки варто утримуватися від детальних подробиць.

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Ми утримуємося від коментарів

Росіяни кажуть, що удар по колоні було завдано HIMARS. За словами окупантів, щонайменше згорів один КамАЗ з солдатами. Водночас з українського боку поки що не було офіційного коментаря про цей інцидент.

Підрахувати кількість російських втрат за кадрами дуже важко, тому будемо чекати перевірені дані, які збере наша розвідка,

– мовила Гуменюк.

За її словами, що пошкоджено та як уражено не так принципово важливо оголошувати в пабліках, як відпрацювати та завдати цією зброєю повторного удару.

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"Саме тому ми утримуємося від коментарів, коли говоримо чим відпрацювали. А от росіянам всюди мариться HIMARS. Вони всі незрозумілі для себе види озброєння охрестили цим ім'ям", – зауважила речниця ОК "Південь".

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