Их подвел Путин: в СНБО сказали, кто был в разбитой вражеской колонне на Курщине
Источник:СНБО
В ночь на 9 августа в Курской области была разбита российская колонна техники с личным составом. В СНБО прокомментировали потери россиян.
Предварительно, колонна была атакована в селе Октябрьское Рыльского района. Вероятно, по ней ударили из HIMARS.
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Кто погиб из-за Путина
Еще поздно ночью российские паблики начали распространять информацию о разбитии большой колонны оккупантов. Сообщалось о сильных взрывах и пожаре под Рыльском. А на утро появились кадры, которые подтверждают потери врага. На них – сожженные до тла КАМАЗы, из которых торчат обгоревшие тела.
Могло быть уничтожено около 14 грузовиков с личным составом. Следовательно, речь идет об уничтожении целого батальона.
В СНБО уточнили, что в подбитой колонне были срочники.
Путин обменял их жизни на желание атаковать Мирноград в Донецкой области. Фактически бросил умирать срочников в Курской в обмен на свое безумие,
– отметили в ведомстве.
Напомним, что почти 800 квадратных километров Курской области не контролируются Москвой.