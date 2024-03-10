Польские фермеры временно разблокировали "Краковец": когда его могут снова заблокировать

Протесты на украинско-польской границе в феврале 2024 года вспыхнули с новой силой. Однако протестующие временно разблокировали один из КПП.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец". Ранее это анонсировали.

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Блокировка границы продолжается

Несмотря на то, что "Краковец" разблокировали на время, блокирование на 5 других направлениях продолжается. В очередях стоят около 1700 грузовиков.

Они отметили, что свои действия возобновят где-то 13 числа. Такую информацию мы имеем от польских коллег,

– отметил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, сейчас движение на "Краковце" достаточно интенсивное. На территории Польши сформировалась очередь из 600 автомобилей, которые хотят пересечь границу в Украину.

Украина работает над соглашением