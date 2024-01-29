Разблокирует ли Венгрия помощь для Украины: Сиярто прокомментировал судьбу 50 миллиардов евро

29 января в Ужгороде прошла встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его венгерского коллеги Петера Сиярто, а также главы ОП Андрея Ермака. Во время нее Сиярто прокомментировал разблокировку помощи для Украины.

Собственно, Венгрия уже который месяц блокирует вопрос выделения 50 миллиардов евро на нужды Украины. Во время встречи с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком венгерский глава МИД Петер Сиярто этот вопрос прокомментировал, но обтекаемо передает 24 Канал.

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Четкого ответа избежал

Так что Петер Сиярто просто решил избежать четкого ответа на вопрос, касающегося разблокирования пакета помощи для Украины. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые Евросоюз до сих пор не смог выделить из-за блокирования со стороны Венгрии.

В ходе брифинга венгерский дипломат решил не уточнять готово ли его государство по этому вопросу изменить свою позицию. В то же время он подчеркнул, что соответствующий вопрос не двусторонний между Венгрией и Украиной.

Мы это будем обсуждать не здесь, а в Брюсселе,

– сказал Сийярто.

Венгрия близка к компромиссу

Тем временем 29 января венгерское правительство заявило что готово к компромиссу, который предложил Евросоюз. Соответствующее решение может быть принято перед экстренным саммитом который состоится 1 февраля, пишут в Reuters.

Так, в понедельник советник Виктора Орбана заявил, что Венгрия открыта для использования бюджета Евросоюза для предлагаемого пакета.

Также помощник Балаж Орбан подтвердил журналистам, что в субботу Брюсселю Будапешт направил предложение. Таким образом, он демонстрирует, что открыт для использования бюджета для пакета помощи, а также выпуска общего долга Евросоюза для его финансирования. При условии, что будут добавлены другие "оговорки".

Зачем Кулеба встретился с Сиярто