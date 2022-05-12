Разбор завалов в Мариуполе ожидаемо превратился в грабеж имущества местных жителей
Источник:Петр Андрющенко
Россияне после того, как полностью разрушили Мариуполь и убили более 20 тысяч местных жителей, циничного грабят имущество людей. Оккупанты вытаскивают вещи мариупольцев из-под завалов.
Мародерство – неотъемлемая черта россиян, – Андрющенко
О циничных поступках россиян рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своих социальных сетях. Он сообщил, что рабочие МЧС России разбирают завалы в Мариуполе.
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По словам Андрющенко, разбор завалов уничтоженных домов в Мариуполе ожидаемо превратился в разбор запасов мариупольцев.
Россияне грабят мариупольцев / Фото с телеграма Андрющенко
Советник Вадима Бойченко отметил, что сотрудники МЧС России убирают имущество мариупольцев, которое осталось в домах и квартирах.
Работники МЧС России грабят мариупольцев / Фото с телеграма Андрющенко
Он также сообщил, что местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами. Поэтому, как предположил Андрющенко, россиянам разрешили грабить имущество людей.
Мародерство – неотъемлемая черта россиян. Мариупольцы и дальше отказываются работать над сбором трупов. Пожалуй, поэтому МЧС России дало добро на этакую премию за наш счет,
– написал советник мэра Мариуполя.
Россияне разбирают завалы в Мариуполе и грабят имущество людей / Фото с телеграма Андрющенко
Заметим, что в Запорожской ОВА также сообщали, что российские оккупационные власти предлагали местным жителям пайки за разбор завалов в Мариуполе.
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