Разбор завалов Николаевской ОВА спасатели уже завершили, – Ким

Утром 29 марта российские войска нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Николаеве. В настоящее время спасательно-поисковые работы на месте катастрофы завершены.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким. Кроме этого он добавил, что враг беспощадно бьет по больницам, лабораториям и онкоклиникам, сообщает 24 канал.

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Почти неделю спасатели продолжали разбирать завалы здания Николаевской ОГА, в которую попали оккупанты. По состоянию на 1 апреля, было известно, что в результате удара в Николаеве погибли 30 человек.

Чтобы разобрать завалы, работники ГСЧС работали круглосуточно. И сейчас их работа завершена.

Спасательная операция уже завершена. В настоящее время город работает над охраной здания,

– рассказал в прямом эфире Ким.

Обстрелы николаевской ОГА: что известно

В ГСЧС сообщили, что 29 марта, примерно в 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в 9-этажное административное здание произошло разрушение центральной его секции.

Впоследствии стало известно, что оккупанты попали в кабинет Виталия Кима.

В течение нескольких дней ГСЧС сообщала о новых жертвах, среди них – переговорщик, который должен был договариваться о сдаче россиянами оружия.

1 апреля стало известно, что оккупанты нанесли ущерб Николаеву на 84 миллиона гривен.

Ким показал видео попадания ракеты в Николаев: смотрите видео