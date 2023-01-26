Раздаются новые взрывы и видно дым: СМИ сообщают о прилетах на Одесчине

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 26 января 2023 года. Известно, что в Одесской области произошел ряд взрывов. Журналисты сообщают о прилетах в регионе.

Известно, что на местах взрывов поднимается дым. Призываем оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя, чтобы не рисковать собственной жизнью во время массированной ракетной атаки.

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На Одесчине – прилеты

Так, в 09:27 журналисты "Суспільного" сообщили, что в Одесском районе поднялся в небо дым. Вскоре последовало еще несколько сообщений о взрывах в области.



В Одесской области зафиксировали прилеты / Фото "Суспільне"​

Например, monitor в 09:40 написал, что работает ПВО. Еще через минуту корреспонденты отметили, что раздались взрывы в области.

В местных телеграм-каналах отметили, что ракеты намеренно запустили по траектории, которая позволила бы определить украинскую ПВО. В то же время известно о 4 – 5 прилетах в области.



Над Одесчиной поднимается дым / Фото "Новости Одесса"​

По состоянию на 10:00 известно, что в Одессе в результате прилетов частично исчезло водоснабжение. Об этом сообщили местные жители.

Напоминаем, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО. Если такой соблазн у вас возник, то ни в коем случае не выкладывайте материалы в сеть. Помните, что таким образом вы можете помогать врагу корректировать огонь.

Сколько ракет может выпустить враг

На этот вопрос ответил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам из Мурманской области вылетели 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Из них враг и совершил пуски ракет.

Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях,

– добавил он.

Игнат добавил, что больше внимания россияне уделяют Центру Украины. В то же время, следует помнить о том, что ракеты могут и летят дальше. По его словам, неоднократно наблюдалось, как воздушные цели атаковали Запад Украины и другие области нашего государства.