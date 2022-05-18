Раздали украденные сухпайки вместо денег: россияне "кинули" коллаборантов в Мелитополе

Россия живет ложью, а ее обещания на любых уровнях власти только пустой звук. Впрочем, во временно оккупированном Мелитополе нашлись желающие поверить государству-агрессору на слово и остаться обманутыми.

Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что примеров, как Россия привлекает коллаборантов к сотрудничеству, много.

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У Москвы нет денег для коллаборантов

По словам журналиста, к примеру, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье собрали подразделение так называемых "псевдоказаков". Они якобы играют роль народной милиции – делают вид, что "охраняют" общественный порядок в городе.

Как объяснил корреспондент, чтобы привлечь коллаборантов к сотрудничеству, оккупационные власти им сразу же пообещали плату в размере – 20 долларов в день. По информации, сформированные толпы коллаборантов уже даже успели "погулять" по городу и, по их мнению, "попатрулировать".

Однако выяснилось, что у Москвы нет этих 20 долларов, чтобы им платить. Поэтому раздали украденные у Украины сухпайки вместо денег,

– подчеркнул журналист.

Похожая ситуация на предприятиях

Корреспондент отметил, что похожая ситуация с выплатами также и на коммунальном предприятии "Чистота". Там работникам обещали деньги, однако вместо этого дали гречку, вермишель и пару банок консервов.

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Все эти продукты, которые раздают российские захватчики, – украденные из украинских супермаркетов, расположенных на оккупированных территориях. То есть получилось, что работникам заплатили украденным.

Журналист из Запорожья рассказал, как россияне "кинули" коллаборантов в Мелитополе: смотрите видео



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