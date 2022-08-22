Мыс Херсонес, аэродром "Бельбек", Севастополь, Саки, Бахчисарай: карта свежего "хлопка" в Крыму

В Крыму 21 августа было сразу несколько случаев обнаружения нового "хлопка". Они там случились в разных местах оккупированного полуострова. Сейчас "хлопок" распространяется по югу региона и даже впервые "пришел" к мысу Херсонес.

В частности, произошло это у аэродрома, где уже были взрывы 9 августа. Детальнее о том, где россияне запускали ПВО и сообщали о взрывах 21 августа – в материале 24 канала.

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Где раздались взрывы в Крыму

Первый крымский утренний "хлопок" пришел в Севастополь. Взрыв в оккупированном городе раздался примерно в 6:33. Дыма или работы противовоздушной обороны местные не заметили. Уже в 11:38 это повторились, а оккупанты в очередной раз просили всех "сохранять спокойствие".

Расположение Севастополя, где были взрывы / Карта google

К вечеру уже появились сообщения о работе ПВО оккупантов не только в Симферополе, но и возле Новофедоровки. Там расположен военный аэродром захватчиков 1 класса "Саки". В этот раз местные даже сняли видео, как в небо взлетает снаряд противовоздушной обороны. Похожие сообщения поступали из Бахчисарая, что в 30 километрах юго-западнее Симферополя.



Расположение аэродрома Саки в Крыму / Скриншот Deepstate

Следующий "хлопок" начал цвести уже в Севастополе. Там раздавались взрывы со стороны аэродрома "Бельбек". Кстати, вскоре в городе даже начала гудеть сирена воздушной тревоги.



Расположение аэродрома "Бельбек" / Скриншот Deepstate

А завершился день уже "хлопками" в районе мыса Херсонес. Там оккупанты тоже заявили, что работала ПВО на воинской части возле Казачьей бухты. Местные даже слышали сирену в воинской части. Однако гражданских даже не предупреждали, что над их домами могут что-то сбивать.

Расположение мыса Херсонес / Карта google

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