Разгоняли газом и водометами: в Брюсселе снова протестовали против карантина

6 декабря 2021 , 05:07
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Источник:

The Brussels Times

В столице Бельгии Брюсселе в воскресенье, 5 декабря, люди в очередной раз вышли на улицы в знак протеста из-за карантинных ограничений. Особо участников возмутили заявления об обязательной вакцинации.

В итоге мирной акция не являлась. Демонстрации переросли в беспорядки, силовики применили против митингующих газ и водометы.

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Антикарантинные протесты снова вспыхнули в Брюсселе

Об акции против карантинных ограничений в Брюсселе было известно заранее – организаторы анонсировали ее не воскресенье, 5 декабря. Они требовали "демократического, а не диктаторского" подхода к разрешению пандемического кризиса.

Конечно, надеялись организаторы и на то, что в этот раз акция будет мирной. Напомним, предыдущие митинги (например, 21 ноября) завершились насилием и беспорядками.

Но и на этот раз избежать подобного не удалось:

  • Некоторые участники начали проявлять агрессию к правоохранителям (бросали в них мусор и петарды).
  • В ответ те применили водометы и слезоточивый газ.
  • Причем это все началось уже тогда, когда большинство демонстрантов разошлись – осталась какая-то сотня.
  • Впрочем, как ни удивительно, ни пострадавших, ни задержанных в итоге не было.


Мирный митинг, к сожалению, таки перерос в столкновение с правоохранителями / Фото АР


Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ к самым активным / Фото АР

Что не нравится протестующим в Бельгии? Заявления властей об обязательной вакцинации, возврат обязательного маскового режима, дистанционной работы, а особенно – закрытие школ и запрет корпоративов (а Рождество и Новый год на носу).

Заметьте:

  • В Киеве антивакцинаторы тоже устраивали митинги в конце ноября. Тогда полиция ужесточала меры безопасности и перекрывала центр столицы.
  • В то же время и Европу накрывали массовые антивакцинаторские протесты. Кто за ними стоит – разбирались в WTF на 24 канале.

Три нелепых оправдания антивакцинаторов, которые легко опровергнуть – смотрите видео:

 

Автор: Олесь Друкач