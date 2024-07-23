Зеленский рассказал о контактах Офиса Президента с советником Харрис

Владимир Зеленский рассказал о разговоре главы Офиса Президента Андрея Ермака с советником Камалы Харрис. Глава государства подчеркнул, что Украине важно, чтобы не уменьшалась динамика совместной с США работы ради справедливого мира.

Об этом президент Украины сказал во время своего вечернего обращения. Зеленский также очертил, какие темы подняли Ермак и советник Харрис, передает 24 Канал.

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Какой был разговор Ермака и советника Харрис

Владимир Зеленский рассказал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис.

Украинский лидер напомнил, что именно на уровне вице-президента США Камала Харрис участвовала в первом Саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира.

Все наши партнеры на всех уровнях знают и будут знать в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее,

– сказал президент.

К слову, именно Камалу Харрис Джо Байден поддержал как кандидата в предстоящих президентских выборах в США от Демократической партии после того, как сам решил выйти из гонки за этот пост.

Кроме того, согласно последним результатам в общенациональном опросе, вице-президент США Камала Харрис опередила Трампа с результатом 44% против 42%. Разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.