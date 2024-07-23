Про це президент України сказав під час свого вечірнього звернення. Зеленський також окреслив, які теми порушили Єрмак і радник Гарріс, передає 24 Канал.

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Якою була розмова Єрмака і радника Гарріс

Володимир Зеленський розповів, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Український лідер нагадав, що саме на рівні віцепрезидентки США Камала Гарріс брала участь у першому Саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру.

Усі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть надалі, які перспективи є і що справедливий мир справді може бути повернутий якнайшвидше,

– сказав президент.

До слова, саме Камалу Гарріс Джо Байден підтримав як кандидатку у майбутніх президентських виборах у США від Демократичної партії після того, як сам вирішив вийти з перегонів за цей пост.

Окрім того, згідно з останніми результатами в загальнонаціональному опитуванні, віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Трампа з результатом 44% проти 42%. Різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.