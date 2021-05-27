Разговор будет не очень приятным, – белорусский журналист о встрече Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко 28 мая встретятся в Сочи. Однако их разговор может быть не очень приятным.
Белорусский журналист Змицер Мицкевич заявил, что у Путина могут возникнуть вопросы к Лукашенко из-за посадки самолета в Минске. По его словам, ряд стран отказался от полетов через территорию Беларуси, а это нанесло ущерб и российским авиакомпаниям.
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Встреча президентов может не сложиться
Мицкевич рассказал, что большинство перелетов через территорию страны в Европу осуществляли именно авиакомпании России. Как он заметил, из-за этого встреча лидеров государств может не сложиться.
Разговор будет не очень приятный. Лукашенко будут доказывать, что так делать как минимум нельзя. Ему будет не очень приятно это слышать,
– заявил журналист.
Мицкевич также отметил, что встреча будет своеобразной проверкой "домашнего задания" Лукашенко. В частности, еще в сентябре 2020 года Путин выдал Беларуси кредит на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако вместо этого Лукашенко не выполнил обещания, которые давал российскому президенту.
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Мицкевич рассказал о встрече Путина и Лукашенко: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Пассажирский самолет Ryanair 23 мая выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Его срочно посадили из-за сообщения о якобы минировании.
- На борту находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. По данным МИД Беларуси, сейчас журналист находится в следственном изоляторе Минска, а Сапегу взяли под стражу.
- Лукашенко 26 мая впервые прокомментировал это событие. По его словам, сообщение о заминировании поступило якобы от Швейцарии.
- Событие получило огласку в мире. В США заявили, что совместно с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси. Также в ЕС запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты на его территорию.