Разговор будет не очень приятным, – белорусский журналист о встрече Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко 28 мая встретятся в Сочи. Однако их разговор может быть не очень приятным.

Белорусский журналист Змицер Мицкевич заявил, что у Путина могут возникнуть вопросы к Лукашенко из-за посадки самолета в Минске. По его словам, ряд стран отказался от полетов через территорию Беларуси, а это нанесло ущерб и российским авиакомпаниям.

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Встреча президентов может не сложиться

Мицкевич рассказал, что большинство перелетов через территорию страны в Европу осуществляли именно авиакомпании России. Как он заметил, из-за этого встреча лидеров государств может не сложиться.

Разговор будет не очень приятный. Лукашенко будут доказывать, что так делать как минимум нельзя. Ему будет не очень приятно это слышать,

– заявил журналист.

Мицкевич также отметил, что встреча будет своеобразной проверкой "домашнего задания" Лукашенко. В частности, еще в сентябре 2020 года Путин выдал Беларуси кредит на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако вместо этого Лукашенко не выполнил обещания, которые давал российскому президенту.

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Мицкевич рассказал о встрече Путина и Лукашенко: смотрите видео

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