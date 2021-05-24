СМИ опубликовали разговор диспетчера аэропорта Минск с пилотом Ryanair

В сети опубликовали отрывок разговора авиадиспетчера аэропорта "Минск" с пилотом рейса Афины – Вильнюс. Самолет экстренно посадили из-за якобы заминирования. Вместо этого задержали пассажира – журналиста Романа Протасевича.

Судя по обнародованным записям о заминировании сообщил диспетчер, ссылаясь на политику безопасности службы аэропорта "Минск". Он и пилот общались на английском.

Важно обсудят Обсудят последствия, – инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет на повестке дня саммита ЕС

Расшифровка разговора диспетчера и пилота

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы поняли, дайте нам минуту, пожалуйста. Откуда вы получили сообщение о минировании? Как выяснили эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала, что получили соответствующее электронное письмо.

Фрагмент разговора диспетчера и пилота: слушайте аудио

Как пишет "Радыё Свабода", самолету приказали лететь в аэропорт Минска. Несмотря на то, что до аэропорта Вильнюса расстояние было гораздо меньше.

Задержание Романа Протасевича: основное

23 мая в аэропорту Минска незапланированно приземлился самолет Афины – Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, потому что получили сообщение о взрывчатке на борту.

После проверки ничего не нашли. Зато режим Лукашенко задержал 2 пассажира рейса – журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Задержанный журналист является основателем оппозиционного телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший редактор телеграм-каналов NEXTA.

Светлана Тихановская сразу отреагировала на инцидент. Она заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб против Протасевича.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Беларуси "государственным похищением" лайнера и "воздушным пиратством".

Кроме этого, латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказался от полетов над Беларусью. Однако официального сообщения пока нет.