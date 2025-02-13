Путин пытается перейти к другому хозяину, –в ОП о разговоре с Трампом

Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина был достаточно эмоциональным и не повлияет на будущие переговоры. Однако он нанес удар по "хозяину" российского диктатора.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что Кремль пытается "убежать" от одной страны. Именно она за время полномасштабного вторжения получила над ним определенную власть, а также геополитический статус.

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От кого "убегает" Путин

Трамп и Путин провели телефонный разговор в тот день, когда страна-агрессор осуществила обстрел Украины, в частности Киевщины. Советник главы ОПУ отметил, что российские атаки для мира, в том числе и США, стали обыденностью, которая не вызывает эмоций.

В то же время прагматизм Соединенных Штатов может привести администрацию Трампа к пониманию, что закончить войну можно быстро, но только на условиях Кремля и с российскими ультиматумами.

Закончить войну быстро на условиях России – более простой задачи не существует. Однако это не добавит "баллов", я не думаю, что США пойдут этим путем,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что разговор Трампа с Путиным был эмоциональным и предсказуемым. Поэтому диалог не станет основой для будущих переговоров, где США будут иметь прагматическую позицию. Поэтому не стоит паниковать из-за этого диалога.

После звонка интересная ситуация сложилась именно для Китая – Пекин думал, что Россия зависима от него и что он является модератором важных геополитических процессов.

Теперь Путин пытается перейти к другому хозяину. Путин уже "поиграл" с Китаем, а хочет "перейти под" США,

– подчеркнул он.

Подоляк добавил, что за время полномасштабного вторжения Китай получил определенный политический статус, теперь же ему придется думать, как остаться игроком на уровне с США.