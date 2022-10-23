Трибунал для Путина и усиление ПВО: о чем говорили главы МИД Украины и Эстонии

Эстония продолжает поддерживать наше правительство в войне против России. Руководители министерств иностранных дел Эстонии и Украины обсудили важные вопросы наказания для Путина и защиты наших территорий.

В воскресенье, 23 октября, Дмитрий Кулеба беседовал со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалом. Очевидно, диалог был очень дружественным, поскольку у Украины и Эстонии одинаковое видение того, где должен быть президент России Путин.

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Путина ждет трибунал и ад, а Украину – системы ПВО

Ни у кого нет сомнений, что Путин попадет в ад, о чем в интервью немецкому изданию Deutsche Welle говорил эстонский чиновник, однако перед тем диктатор отправится на военный трибунал. Об этом, собственно, говорилось в разговоре глав МИД.

В разговоре с Урмасом Рейнсалом мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступления и агрессию против Украины,

– написал Кулеба в своем твиттере.

Кроме того, он отметил, что чиновники обсудили шаги на пути к Спецтрибуналу и договорились о том, как именно они будут убеждать партеров из Европы, чтобы те передавали Украине больше систем противовоздушной обороны.

Последние важные действия и заявления Дмитрия Кулебы

Глава украинского Министерства иностранных дел недавно вернулся из турне по странам Африки. Поездка вызвала определенные споры в сети относительно целесообразности этих визитов во время войны и массированных обстрелов россиянами. Однако это посещение Кулебой Африки чрезвычайно важно, поскольку нашему государству нужно наращивать влияние в тамошних государствах.

Также глава МИД продолжает бороться с российской пропагандой. Недавно он отреагировал на ложь Шойгу по поводу "грязной бомбы". Это касается того, что в Кремле начали говорить о том, что Киев "готовит" ядерную катастрофу.

Кроме того, Кулеба ответил на слова российского диктора из RT, призвавшего топить в реке украинских детей. Мир должен раз и навсегда запретить трансляцию российской пропаганды.

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