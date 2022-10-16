В интервью для 24 канала адвокат рассказал о тонкостях таких процессов. Насколько украинцы мотивированы судиться с врагом, какие истории поразили адвоката и когда ждать реального наказания – читайте дальше.

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Во время войны каждый на своем месте

Когда и как вы начали готовить заявления в суд Гааги?

В начале апреля через знакомых киевских клиентов ко мне обратился опытный адвокат из Сан-Марино Акиле Кампанья, имеющий право представлять интересы людей в Гааге и ряде других международных судов. Ему меня рекомендовали, раньше знакомые мы не были. Предложил сотрудничество в следующем формате: я занимаюсь сбором материалов, он осуществляет представительство граждан в судебном процессе. Я согласился, и в апреле мы приступили к работе.



Алексей Ясюнецкий, Акиле Кампанья / Фото из архива адвоката

Для меня это как разновидность волонтерства. Я считаю, что во время войны каждый на своем месте должен помогать тем, что получается лучше всего. Считаю своим долгом доказать человечеству зверства, которые творят русские, чтобы международное сообщество дало им надлежащую правовую оценку.

Сколько заявлений люди из каких регионов чаще всего обращаются?

Следует разделять дела, которые уже поданы, и находящиеся в обработке. Первых около 40, вторых – около 90. Преимущественно это тяжкие преступления, убийства и имущественные дела. Последних всего несколько десятков, сначала мы стараемся помогать людям, потерявшим близких.

Первые заявления мне направили знакомые знакомых. Затем этой деятельностью заинтересовались журналисты, началась огласка, и последовал всплеск активности. География обращений – это Буча, Ирпень, Житомир, в котором я живу, и область в целом. Публично свои контакты мы пока никуда не выкладывали и рекламы не заказывали. Обращения обычно поступают через мою страницу в фейсбуке и по электронной почте: yasyunetsky@gmail.com.



Алексей Ясюнецкий / Фото из архива адвоката

Процесс сбора материалов и мотивация украинцев обращаться в Гаагу

Как производится сбор материалов, необходимых для подачи заявления?

По уголовным делам о военных преступлениях по убийствам потерпевшими являются близкие родственники погибших (согласно украинскому законодательству это родители, дети и один из выживших супругов). Но не все случаи могут считаться военными преступлениями – это оценивает состав суда. Приведу пример стопроцентного военного преступления: солдаты вошли во двор и выстрелили человеку в голову. Причина: лицо не является военным, и необходимости его убивать не было.

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, рассказывающей истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Сам процесс обращения не сложен. Международным уголовным судом разработаны на сайте специальные формы для обращений на украинском языке. Моя миссия – помочь правильно заполнить их и сформировать приложения. Требуются документы: свидетельство о смерти, выписка врача о причинах гибели, фотографии, паспорт заявителя и доказательства родственных связей. Документы отправляю Акиле, он обрабатывает и обращается в суд. У него есть возможность загружать материалы на сайт учреждения со специальным ключом от имени адвоката.

Если какие-либо документы отсутствуют, я могу сделать адвокатский запрос в ту или иную инстанцию, чтобы помочь заявителю. В случае, когда документы в порядке, процесс подачи заявления занимает немного времени.

Какая мотивация у родственников погибших, которые подают в суд?

Если в двух словах: найти виновных, привлечь их к ответственности и добиться компенсации. Некоторые родственники сначала обращаются ко мне, а потом начинают сомневаться. Мол, сколько времени и усилий нужно потратить, а человека уже не вернешь. Я объясняю им: если преступления русской армии не запечатлеть в памяти человечества, они исчезнут через поколения, какими бы страшными ни были.

Да, это непростой процесс и не один год он может продолжаться. Но никакого формализма здесь нет. Только реальное обвинение с конкретными обвинительными приговорами и подлинными заключениями.



Алексей Ясюнецкий, Акиле Кампанья и мэр Житомира Сергей Сухомлин / Фото из архива адвоката

Считаете ли вы, что вносите вклад в формирование национальной памяти о российских военных преступлениях в Украине?

На государственном уровне работает международная исследовательская группа, фиксирующая все эти преступления. Мы же представляем конкретного потерпевшего, работаем параллельно с государством. Мы только кирпич в этой системе. Из сообщений СМИ я знаю, есть еще коллеги, которые занимаются подобной работой, но мы с ними не общаемся. Впрочем, задача у всех нас одна – способствовать тому, чтобы такое больше не произошло в будущем.

А какая мотивация у вашего партнера Акиле Кампанья?

Во-первых, он хочет приобщиться как волонтер. Он очень обеспокоен нашей страной и считает своим долгом помочь ей в трудный час. А во-вторых, любой бизнес, по его мнению, должен нести социальную нагрузку, и юридический – не исключение.

Автор: Андрей Соколов