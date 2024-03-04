Офицеры Бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту: способны ли Taurus переломить ход войны

Россияне опубликовали разговор немецких офицеров, в котором якобы речь шла об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту. Этот инцидент вызвал большой резонанс, в частности из-за того, что такие разговоры должны быть защищены от вражеских "ушей".

Военный обозреватель, Израиль Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что такого уровня офицеры должны предвидеть, что их могут прослушивать. Поэтому их связь обязательно должна быть защищенной.

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Главная проблема

В то же время ничего удивительного в том, что немецкие военные коснулись этого вопроса нет. Предоставление Украине Taurus, а также вероятные российские цели, которые ракеты могут поразить, обсуждается в течение нескольких месяцев.

Несмотря на это главная проблема остается в том, что офицеры проводили служебный разговор по незащищенной связи,

– отметил Шарп.

Также россияне, когда принимали решение о публикации этой записи должны были учесть то, что таким образом они ограничат себя в прослушивании таких разговоров в будущем, ведь Бундесвер сделает выводы. Однако они решили, что политические дивиденды и возможность устроить скандал в Германии важнее.

Taurus – важный инструмент

К тому же сейчас активно обсуждается возможность поставки Украине немецких ракет Taurus. Как известно, мнение Олафа Шольца по этому вопросу остается неизменным – он боится, что Украина может нанести удары Taurus по территории России, и тогда война эскалируется.

В то же время Шольц осознает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, а также предоставлять экономическую поддержку. А также Германия компенсирует расходы военной помощи Украине от других стран, в частности Восточной Европы.

Шольц относительно своей позиции по поставкам Taurus остается упрямым. Хотя уже Франция и Великобритания предоставили Украине ракеты схожие с немецким – Storm Shadow и SCALP, он все равно боится,

– отметил военный обозреватель.

Однако необходимо осознать, что ракеты Taurus – важный инструмент, но их мало. Германия если бы предоставила их Украине, то несколько десятков. Это бы означало, что Киев получил дополнительные возможности по поражению ряда российских целей. Однако это не то, что бы поспособствовало перелому в войне.

"Поэтому поставке ракет Taurus нужно уделять внимание – возможно Шольц решится предоставить их Украине. Однако есть гораздо более важные вещи – если Германия продолжит поставлять в большом количестве технику и вооружение, а также оказывать экономическую поддержку Украине, это будет заметно превешивать поставки Taurus", – подчеркнул Давид Шарп.

"Слив" разговора немецких офицеров относительно удара Taurus по Крымскому мосту