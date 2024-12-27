Немецкий канцлер Шольц ответил, возможен ли еще один разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, планирует ли еще раз говорить с Владимиром Путиным. Он также объяснил, по какой причине может состояться разговор с российским диктатором.

В то же время Шольц отметил, что нельзя иметь иллюзии якобы одного или двух разговоров достаточно для улучшения ситуации в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.

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Планирует ли Шольц еще один разговор с Путиным

По данным издания, немецкого канцлера критикуют за разговор с Путиным и считают, что таким образом он стремится повысить репутацию российского диктатора. На вопрос, поговорил бы Шольц с главой Кремля снова, он ответил, что да.

Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина оставалась не одна и оставалась суверенным государством,

– говорит Шольц.

Он отметил, что захватническая война, которую Россия ведет против Украины, является жестокой и вызывает сотни тысяч погибших и раненых.

В то же время Шольц отметил, что украинская армия является сильной и героически обороняется от российских войск. По мнению немецкого канцлера, теперь важно создать основу для устойчивого и справедливого мира.