Нет смысла скрывать: говорил ли уже Трамп с Путиным

У Дональда Трампа поинтересовались, говорил ли он с Владимиром Путиным об авиакатастрофе в Вашингтоне. Он ответил, что "не об этом" и вызвал волну предположений о возможной коммуникации с главой Кремля.

Стоит понимать, что на борту самолета, который потерпел катастрофу, были не только граждане России, но и других стран. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, отметив, что США работает с представителями этих государств.

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Действительно ли был разговор

Работа двух государств происходит через посольства. Вероятно, российское ведомство привлечено к подготовке предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По этому продолжается работа, а ответ президента США мог касаться именно таких вещей.

На этой теме не стоит спекулировать, потому что контакты на уровне президента России и президента США нет смысла скрывать. Об этом говорят все, очевидно, что звонок, а затем встреча состоятся,

– сказал американский политолог.

Сейчас конкретики по этому поводу нет. Трамп говорил о 100 днях, потому что понимает, насколько сложная проблематика. Ему нужно время, чтобы подготовиться, сформировать повестку дня. Если созреют конкретные вопросы, которые надо обсудить, только после этого состоится звонок.

Можем вспомнить телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином. Накануне со стороны президента США не звучало никакого негатива в сторону Китая. Так готовили почву для общения.

Относительно Путина, мне кажется, идет подготовительная работа. Когда все будет налажено, мы об этом узнаем. Никакой тайны никто делать не будет,

– подытожил Рамиз Юнус.

Напомним, сразу после инаугурации Трамп заявил, что хочет в ближайшее время встретиться с Путиным. Он назвал войну “абсурдной” и добавил, что знает, что российский диктатор также хочет с ним увидеться.