После многочисленных разговоров с Макроном: у Путина назвали Францию "недружественной" страной
В кремле назвали Францию "недружественной" страной даже вопреки долговременным и многочисленным разговорам путина с Макроном. В то же время россия не отказывается от диалога.
Президенты россии и Франции могут поговорить "в любую минуту", если это будет необходимо. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление пескова, передает 24 канал.
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Почему Франция "недружественное государство" для россии
По словам пескова, путин и Макрон не говорили по телефону два месяца, ведь нужды в этом нет.
Во-первых, Франция – это недружественное государство из-за тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и сейчас пока это не нужно.
- заявил пресс-секретарь путина.
Что известно об "эпопее" с длительными разговорами путина с Макроном
- Эммануэль Макрон часто звонил путину и до 24 февраля. За 4 дня до полномасштабной войны президент Франции звонил российскому диктатору поговорить о Минских соглашениях.
- Кроме того, во Франции сняли документальный фильм о разговорах Макрона с путиным.
- Также Макрон заявлял, что иногда его звонки к путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по телефону российскому диктатору по собственному желанию.
- Из-за многочисленных разговоров Макрона с путиным в сети появилось множество фотожаб и мемов на эту тематику.
Макрон назвал россию "имперским колониальным государством"
Президент Франции заявил, что вторжение россии в Украину похоже на войну XX или даже XIX века. По его словам, страна-агрессор – "одно из последних имперских колониальных государств". Ведь она действовала именно так, когда напала на соседнюю страну, чтобы защитить собственные интересы.
Кроме того, он обвинил россию в решении "гибридной мировой войны нового типа".
Также Макрон упомянул о российских пропагандистских государственных медиакомпаниях RT и Sputnik. По его словам, россия стала одной из стран, где наиболее активно использующих инструменты пропаганды.
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