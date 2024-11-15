Шольц после разговора с Путиным еще позвонил Туску

Олаф Шольц 15 ноября поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого немецкий канцлер еще позвонил Дональду Туску.

Шольц рассказал Туску детали своего телефонного звонка российскому диктатору. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение польского премьер-министра в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Что рассказал Туск о разговоре с Шольцом

Дональд Туск в сообщении отметил, что недавно получил звонок от Олафа Шольца и рассказал тому о своем разговоре с Владимиром Путиным.

Был рад услышать, что канцлер не только недвусмысленно осудил российскую агрессию, но и подчеркнул позицию, которой придерживается Польша: ничего об Украине без Украины,

– подчеркнул польский премьер.

К слову, Владимир Зеленский уже отреагировал на телефонный разговор Шольца и Путина. По словам украинского лидера, этот звонок словно ящик Пандоры, после которого могут быть и другие звонки и разговоры, что позволит российскому диктатору чувствовать себя не в изоляции со стороны мирового сообщества.

Отреагировали на этот звонок и в ЕС. Высокопоставленный европейский дипломат сообщил 24 Каналу, что в блоке нет никаких положений и документов, которые бы запрещали проведение телефонных звонков с президентом России. Поэтому канцлер Германии или любой другой член Европейского Совета могут говорить с российским диктатором или любым другим лидером любой страны, если они считают этот звонок целесообразным.