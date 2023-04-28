Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что этот разговор произошел как реакция Китая на международный скандал, возникший из-за высказывания китайского посла во Франции по поводу сомнительности суверенитета бывших советских республик.
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Китай был больше заинтересован в разговоре
Рейтерович считает, что таким образом лидер Китая пытался сбить негатив. При этом китайская сторона отмечает, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Хотя в действительности в этой ситуации в прямом общении лидеров обеих стран был больше заинтересован Си Цзиньпин, чем Владимир Зеленский.
Это реакция Китая на шум, который поднялся после визита Макрона и после заявлений посла Китая во Франции. Им нужно было сбивать негатив, возникший в сторону Китая,
– подчеркнул политолог.
Игорь Рейтерович о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: смотреть видео
Попытка разобраться в ситуации на месте
Рейтерович напомнил, как во Вторую мировую войну, когда США еще не участвовали в ней, президент Рузвельт отправил спецпредставителей в разные европейские страны и в СССР. Спецпредставители должны были лучше разобраться в ситуации на месте.
Он не считает, что визит этого спецпредставителя будет попыткой помешать украинскому контрнаступлению и, что этот разговор является попыткой Китая посадить за стол переговоров обе стороны.
"Хотя в пресс-релизе китайской стороны не упоминается вывод российских войск, а войну называют "кризисом в Украине", там все-таки отмечается соблюдение принципов и положений ООН, в том числе и поддержка территориальной целостности. Они оставили себе щель для дальнейших заявлений, в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте", – отметил Рейтерович.
Телефонный разговор Си и Зеленского
- После разговора президента Украины и лидера КНР Си Цзиньпина Владимир Зеленский назначил Павла Рябикина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китае. Вместо этого Пекин планирует отправить в Украину специального представителя по делам Евразии.
- Им станет Ли Хуэй, ранее являвшийся директором департамента Европы и Центральной Азии, был заместителем министра иностранных дел Китая. С 2009 по 2019 год он был послом в Китае в России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил телефонный разговор обоих лидеров, но заметил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.