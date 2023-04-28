Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что этот разговор произошел как реакция Китая на международный скандал, возникший из-за высказывания китайского посла во Франции по поводу сомнительности суверенитета бывших советских республик.

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Китай был больше заинтересован в разговоре

Рейтерович считает, что таким образом лидер Китая пытался сбить негатив. При этом китайская сторона отмечает, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Хотя в действительности в этой ситуации в прямом общении лидеров обеих стран был больше заинтересован Си Цзиньпин, чем Владимир Зеленский.

Это реакция Китая на шум, который поднялся после визита Макрона и после заявлений посла Китая во Франции. Им нужно было сбивать негатив, возникший в сторону Китая,

– подчеркнул политолог.

Игорь Рейтерович о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: смотреть видео

Попытка разобраться в ситуации на месте

Рейтерович напомнил, как во Вторую мировую войну, когда США еще не участвовали в ней, президент Рузвельт отправил спецпредставителей в разные европейские страны и в СССР. Спецпредставители должны были лучше разобраться в ситуации на месте.

Он не считает, что визит этого спецпредставителя будет попыткой помешать украинскому контрнаступлению и, что этот разговор является попыткой Китая посадить за стол переговоров обе стороны.

"Хотя в пресс-релизе китайской стороны не упоминается вывод российских войск, а войну называют "кризисом в Украине", там все-таки отмечается соблюдение принципов и положений ООН, в том числе и поддержка территориальной целостности. Они оставили себе щель для дальнейших заявлений, в зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте", – отметил Рейтерович.

Телефонный разговор Си и Зеленского