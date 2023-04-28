Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він додав, що ця розмова відбулась, як реакція Китаю на міжнародний скандал, який виник через висловлювання китайського посла у Франції щодо сумнівності суверенітету колишніх радянських республік.

Дивіться також Чи скресла крига і чого чекати далі: що китайські ЗМІ пишуть про розмову Зеленського та Сі

Китай був більше зацікавлений у розмові

Рейтерович вважає, що таким чином лідер Китаю намагався "збити" негатив. При цьому, китайська сторона зазначає, що розмова відбулась з ініціативи української сторони. Хоча насправді у цій ситуації у прямому спілкуванні лідерів обох країн був більше зацікавлений Сі Цзіньпін, ніж Володимир Зеленський.

Це реакція Китаю на той галас, який здійнявся після візиту Макрона і після заяв посла Китаю у Франції. Їм треба було збивати негатив, який виник в сторону Китаю,

– наголосив політолог.

Ігор Рейтерович про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: дивитись відео

Спроба розібратись у ситуації на місці

Рейтерович нагадав, як у Другу світові війну, коли США ще не брали у ній участь, президент Рузвельт відправив спецпредставників у різні європейські країни та в СРСР. Спецпредставники мали краще розібратись у ситуації на місці.

Він не вважає, що візит цього спецпредставника буде спробою завадити українському контрнаступу і, що ця розмова є намаганням Китаю посадити за стіл переговорів обидві сторони.

"Хоча в пострелізі китайської сторони не згадується виведення російських військ, а війну називають "кризою в Україні", там все-таки наголошується на дотриманні принципів і положень ООН, в тому числі й на підтримці територіальної цілісності. Вони залишили собі шпаринку для подальших заяв, в залежності від того, як буде змінюватись ситуація на фронті", – зазначив Рейтерович.

Телефонна розмова Сі та Зеленського