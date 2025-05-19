В России уточнили время разговора Путина с Трампом

Телефонный разговор Путина с Трампом состоится в 17:00 по московскому времени. Встречу анонсировали как попытку договориться о войне в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. По информации российских медиа, контакт уже согласован и готовится в режиме реального времени.

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Кремль уточнил время разговора

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в Украине, в частности возможность прекращения боевых действий.

Этот разговор Трамп анонсировал еще 17 мая, заявив о намерении пообщаться как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский президент выразил надежду, что именно эти переговоры могут способствовать достижению перемирия.

В Кремле подтвердили подготовку к беседе еще в выходные, а теперь – назвали ее точное время. Однако никаких деталей относительно повестки дня официально не разглашают.

Стоит отметить, что в Киеве такие контакты вызывают серьезное беспокойство. По информации The Washington Post, команда Зеленского обеспокоена, что Путин и Трамп могут прийти к определенным договоренностям без участия Украины.