"Это вынужденный звонок": о чем могут договориться Трамп и Путин

Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным. Это будет вынужденный звонок, где президент США попытается достичь прогресс в мирных переговорах. Но удастся ли ему это сделать – есть вопрос.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, заметив, что президент США загнал себя в ловушку с мирными переговорами. Теперь там попытаются выкрутиться через звонок Трампа и Путина.

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Чего ожидать от разговора Трампа и Путина

Как отметил Загородний, Трамп сам себе создал проблемы, когда начал давить на Украину с переговорами. Зеленский согласился встретиться с Путиным. А российский диктатор просто взял и не приехал. На этом фоне были сигналы от европейцев и американцев по жестким санкциям, которых до сих пор нет.

Там наговорили много чего. Обещали много санкций. И теперь Трамп вынужден звонить, чтобы сохранить себе лицо. О чем-то ли они договорятся? Путину все равно на разговоры о возможных санкциях. С Россией так разговаривать нельзя. Нужно сначала ввести жесткие санкции, которые Трамп может ввести, а уже потом говорить,

– отметил Загородний.

Россия понимает только силу. Если бы Соединенные Штаты и Европы действительно начали бы резко давить на Россию, то там быстро бы изменили свои требования.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Вэнс заметил, что переговоры уже находятся в тупике. По его мнению, Трамп во время разговора с Путиным попытается выяснить, действительно ли диктатор хочет мира. Также в CNN писали, что в Украине опасаются, что Трамп с Путиным попытаются согласовать свой "мирный план" за спиной Украины.