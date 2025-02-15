Я не доволен, – Зеленский о звонке Трампа к Путину

В среду, 12 февраля, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Затем американский президент позвонил Зеленскому и рассказал ему детали своего диалога с российским диктатором.

Во время пресс-конференции по итогам встречи в Мюнхене президент Зеленский ответил, как отнесся к тому, что Трамп сначала позвонил Путину, а потом ему, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Глава государства признал, что он не доволен тем, что Дональд Трамп выбрал именно такую очередность звонков. В то же время политик не считает это серьезной проблемой. По его мнению, наибольшей угрозой будет первая встреча Трампа и Путина, до того, как США и Украина наработают общую позицию по завершению войны.

Я не доволен, что Трамп сначала позвонил Путину. Но самая большая угроза будет, если первой будет встреча с Россией,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что сначала Киев и Вашингтон должны на совместных встречах создать план как остановить Путина, а после того уже встречаться с россиянами.

Президент отметил, что поделился этой мыслью с Дональдом Трампом. Также по убеждению Зеленского, в диалоге должна участвовать Европа, которая делает большой вклад в победу Украины.

Напомним, что Дональд Трамп ответил, почему сначала позвонил Путину, а потом Зеленскому. Глава США уверен, что он поступил правильно. Американец заметил, что позиция Киева ему хорошо известна. Зеленский готов к заключению мирного соглашения. Поэтому важно было сначала узнать мнение Путина, хочет ли он договариваться.