Трамп не пророссийский, но есть серьезная проблема

Дональд Трамп после пресс-конференции сказал, что не стоит говорить о Владимире Путине плохо, а стоит стремиться к миру и тому, чтобы не умирали люди. Ранее президент США неоднократно хвалил якобы готовность диктатора к переговорам.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что после встречи Зеленского с Трампом стало понятным то, что долгое время все отрицали. Лидер США на самом деле похож на главу Кремля.

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Возникла серьезная проблема

Путин и Трамп похожи по своему мировосприятию и характерам. Они способны на безрассудные поступки, резкие заявления и во всем ищут выгоду.

Трамп не пророссийский, он такой как Путин. Они оба лидеры великих держав и считают, что якобы являются богоизбранными. Однозначно Трамп о себе так говорит. Они оба думают, что могут делать все, что угодно, потому что являются "большими",

– отметил политолог.

По их мнению, маленькие страны ни на что не способны, они должны только подчиняться, а если этого не делают, то их надо стереть с лица земли, а территорию захватить. Поэтому большая проблема заключается в том, что Путин и Трамп легко могут найти общий язык, потому что осознают логику друг друга.

Украина туда не вписывается, потому что она не сдалась, не гнется, а борется. "Большой стране" на это очень неприятно смотреть. Вице-президент США Джей Ди Вэнс когда-то даже сказал, что ему безразлично, что будет с Украиной,

– подчеркнул Олег Лесной.

Он добавил, что к сожалению, в этой истории все построено на цинизме и комплексах. Трамп – классический нарцисс, а Путин – классический социопат. Даже психиатры говорят, что такие люди притягивают друг друга, потому что социопаты умеют манипулировать нарциссами.

Абсурдными выглядят слова Трампа о том, что в Украине гибнут люди и разрушаются города, но почему-то он не связывает это с действиями России, не позволяет себе плохо говорить о Путине.

Миропорядок, международное право, классическая дипломатия, ценности – все это "сломалось", К сожалению, остается ждать, что "сломается" следующим.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского была очень напряженной. Президент США обвинил Украину в неблагодарности, сказал, что "козырей для победы" нет и пригрозил остановкой помощи. Визит Зеленского в Соединенные Штаты закончился досрочно, а соглашение о полезных ископаемых так и не было подписано.