Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що після зустрічі Зеленського з Трампом стало зрозумілим те, що довгий час всі заперечували. Лідер США насправді схожий на очільника Кремля.

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Виникла серйозна проблема

Путін і Трамп схожі за своїм світосприйняттям і характерами. Вони здатні на нерозважливі вчинки, різкі заяви та в усьому шукають вигоду.

Трамп не проросійський, він такий як Путін. Вони обидва лідери великих держав і вважають, що нібито є богообрані. Однозначно Трамп про себе так говорить. Вони обидва думають, що можуть робити все, що завгодно, бо є "великими",

– зауважив політолог.

На їхню думку, маленькі країни ні на що не здатні, вони мають лише підкорятися, а якщо цього не роблять, то їх треба стерти з лиця землі, а територію захопити. Тому велика проблема полягає в тому, що Путін і Трамп легко можуть порозумітися, бо усвідомлюють логіку один одного.

Україна туди не вписується, тому що вона не здалася, не гнеться, а бореться. "Великій країні" на це дуже неприємно дивитися. Віцепрезидент США Джей Ді Венс колись навіть сказав, що йому байдуже, що буде з Україною,

– підкреслив Олег Лісний.

Він додав, що на жаль, у цій історії все побудовано на цинізмі та комплексах. Трамп – класичний нарцис, а Путін – класичний соціопат. Навіть психіатри кажуть, що такі люди притягують один одного, бо соціопати вміють маніпулювати нарцисами.

Абсурдними виглядають слова Трампа про те, що в Україні гинуть люди та руйнуються міста, але чомусь він не пов'язує це з діями Росії, не дозволяє собі погано говорити про Путіна.

Світопорядок, міжнародне право, класична дипломатія, цінності – все це "зламалося", На жаль, залишається чекати, що "зламається" наступним.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Зеленського була дуже напруженою. Президент США звинуватив Україну в невдячності, сказав, що "козирів для перемоги" немає і пригрозив зупиненням допомоги. Візит Зеленського до Сполучених Штатів закінчився достроково, а угода про корисні копалини так і не була підписана.